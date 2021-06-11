Домашний цветок ушёл с молотка за 19 тысяч долларов

https://static.news.ru/photo/6d8a1fc2-ccda-11eb-ae5f-96000091f725_660.jpg Фото: wikimedia.org

На аукционе в Новой Зеландии продали домашний цветок за 19 297 долларов. Об этом сообщает CNN.

У растения распустились восемь листков. Cтавки на «очень редкую белую пеструю рафидофору четырехсемянную (Rhaphidophora Tetrasperma)» резко поднялись в последние четыре минуты торгов. Дело в том, что два покупателя не желали уступать лот друг-другу — между ними практически развязалась настоящая баталия за растение. Всего на участие в торгах было подано 248 заявок.

Представитель онлайн-аукциона TradeMe Милли Сильвестр рассказала, что растением также интересовались 102 тысячи человек — именно столько просмотров набрала страница лота. Кроме того, растение добавили в свои списки более 1,6 тысячи человек. В результате, проданная рафидофора стала самым дорогим растением за всю историю сайтов с объявлениями.

Это показывает, насколько новозеландцы обожают комнатные растения, — заключила Сильвестр.

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