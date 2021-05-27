Невидимая скульптура ушла с молотка за 1,3 млн рублей

https://static.news.ru/photo/dcfb9e84-bf8e-11eb-86b5-96000091f725_660.jpg Фото: Скриншот с видео/salvatoregarau.it/facebook.com

Итальянский художник продал первую в мире невидимую скульптуру. Произведение искусства, созданное из пространства мыслей и энергии, ушло с молотка за €15 тысяч (1,3 млн рублей), передаёт Italy 24 News.

Сделка состоялась в Италии на аукционе Art-Rite, который занимается продажей произведений современного искусства. Автором необычного лота стал Сальваторе Гарау (Salvatore Garau). Художник создал нематериальную, совершенно невидимую скульптуру под названием «Я есмь» (I am).

Сальваторе отметил, что его работу собственник обязательно должен разместить в частном доме на свободном от препятствий пространстве размером примерно 150×150 сантиметров. Желательно поставить скульптуру на открытом воздухе, добавил художник.

Успешный исход аукциона свидетельствует о неопровержимом факте, что пустота — это не что иное, как пространство, полное энергии. Даже если мы опустошим его и ничего не останется, согласно принципу неопределённости Гейзенберга, это «ничто» будет иметь вес. Следовательно, у него есть энергия, которая конденсируется и превращается в частицы, то есть в нас, — прокомментировал свою работу Гарау.

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