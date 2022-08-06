Доллару предрекли крах после встречи Путина и Эрдогана Пользователи Twitter на Западе предрекли крах доллара после встречи Путина и Эрдогана

Фото: Liu Jie/Xinhua

Иностранные пользователи Twitter позитивно оценили решение глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана постепенно перевести расчеты за газ в национальные валюты. По мнению обывателей, этот шаг в итоге приведет к упадку доллара и полному завершению эпози однополярного мира.

А что дальше? Конец долларовой диктатуры? Это будет огромным шагом вперед для Европы и всего мира в деле освобождения от гегемонистского правления США, — написал один из комментаторов.

Это ведет к упадку доллара. Шаг за шагом, — вторил ему другой.

Отличное решение, прощай однополярный мир, — заявил третий.

Преговоры президентов России и Турции прошли 5 августа в Сочи. По итогам переговоров главы двух государств договорились увеличивать объёмы торговли и идти навстречу друг другу в экономике и энергетике, сотрудничать в сфере транспорта, торговли, сельского хозяйства и туризма. Кроме того, они пришли к решению о том, что поставки газа из России в Турцию частично начнут оплачиваться в рублях. Также главы двух государств обсудили применение в Турции карты «Мир».