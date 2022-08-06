Россия и Турция договорились о сотрудничестве в торговле и туризме Россия и Турция договорились о сотрудничестве в торговле, туризме и транспорте

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По итогам переговоров в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились увеличивать объёмы торговли и идти навстречу друг другу в экономике и энергетике, сотрудничать в сфере транспорта, торговли, сельского хозяйства и туризма. Об этом говорится в совместном заявлении гослидеров, которое размещено на сайте Кремля.

В этом заявлении подчеркивается, что лидеры двух стран провели широкие консультации по вопросам двусторонней повестки российско-турецких отношений и договорились по целому ряду вопросов.

Наращивать объём двусторонней торговли <...> идти навстречу ожиданиям противоположной стороны в областях экономики и энергетики; предпринять конкретные шаги в целях наращивания взаимодействия <...> в таких секторах, как транспорт, торговля, сельское хозяйство, промышленность, финансы, туризм и строительство, — говорится в заявлении.

Ранее в Кремле заявили. что президенты РФ и Турции не обсуждали вопросы возможного производства в России или закупку у Турции беспилотников Bayraktar в ходе встречи в Сочи

Также сообщалось, что турецкий лидер Эрдоган выразил надежду на начало новой страницы в отношениях двух стран. К темам «новой страницы» он отнес вопросы по ситуации в Сирии, сотрудничество в энергетической сфере, экспорт украинского зерна в Черном море, туризм.

В свою очередь глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил о том, что территории необходимо наладить тесное сотрудничество с Турцией. По словам регионального лидера, на такую мысль его натолкнуло знакомство с представителями правительства Турции — главой МИД Мевлютом Чавушоглу и руководителем национальной разведывательной организации Хаканом Фиданом.