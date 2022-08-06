Кадыров призвал к тесному сотрудничеству Чечни и Турции Рамзан Кадыров призвал к тесному сотрудничеству Чечни и Турции

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Чеченская республика должна наладить тесное сотрудничество с Турцией. Такую идею выдвинул в своем Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров. По его словам, на такую мысль политика натолкнуло знакомство с представителями правительства Турции — министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу и главой национальной разведывательной организации Хаканом Фиданом.

У нас состоялась неофициальная насыщенная и продуктивная беседа, в ходе которой мы пришли к единому мнению о необходимости налаживания тесного сотрудничества между Турцией и Чеченской Республикой в различных вопросах, — рассказал Кадыров.

Он также отметил, что сейчас в Турции живет большое количество этнических чеченцев.

Чавушоглу выразил надежду, что эта неофициальная встреча станет началом дальнейшего развития отношений и налаживания контактов. Я согласился с министром иностранных дел Турции и отметил также, что обе стороны только выиграют от совместных начинаний, — заявил глава Чечни.

По словам Кадыров, он получил приглашение посетить Турцию и принял его.

Знакомство чеченского лидера с турецкими представителями произошло в рамках встречи президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который прибыл в Сочи на переговоры с российским коллегой.

Ранее стало известно, что Рамзану Кадырову присвоили звание Героя ЛНР. Награду ему вручил лично руководитель республики Леонид Пасечник. Во время торжественной церемонии он поблагодарил чеченцев за помощь, которую они оказали в ходе конфликта на Украине. Пасечник подчеркнул, что всем луганцам известно, кто такие бойцы подразделений «Ахмат».