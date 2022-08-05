Путин и Эрдоган выпустили совместное заявление по итогам встречи

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган приняли совместное заявление по итогам переговоров, которые продолжались более четырех часов, сообщило ТАСС. Пресс-секретарь россйского лидера уточнил, что в ходе встречи никаких других документов, в том числе меморандума о сотрудничестве подписывать не планировалось.

Принято совместное заявление, — сказал Песков.

Отмечается, что главы двух стран договорились провести следующее заседание Совета сотрудничества высшего уровня в Турции. Они также пришли к консенсусу в вопросах сохранения политического единства и территориальной целостности Сирии, а также обеспечении выполнения стамбульских соглашений, включая беспрепятственный экспорт зерна РФ.

Кроме того, Путин и Эрдоган договорились наращивать объем торговли России и Турции, идти навстречу ожиданиям обеих сторон по вопросам энергетики, в транспортной сфере, промышленности, сельском хозяйстве и строительстве.

При этом лидеры двух стран подтвердили волю России и Турции к дальнейшему развитию доверительных отношений Москвы и Анкары, поскольку это необходимо для достижения региональной и международной стабильности.

Ранее сегодня стало известно, что Путин и Эрдоган пришли к договоренности о начале частичной оплаты в рублях поставок газа в Турцию, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.