Стало известно о договоренности России и Турции по поставкам газа Новак: Путин и Эрдоган договорились о частичной оплате в рублях поставок газа в Турцию

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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган пришли к договоренности о начале частичной оплаты в рублях поставок газа в Турцию, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, передает РИА Новости. Переговоры Путина и Эрдогана стартовали 5 августа днем в Сочи и продлились чуть более четырех часов.

Путин и Эрдоган договорились о начале частичной оплаты в рублях поставок российского газа в Турцию, — сказал Новак.

5 августа в Сочи завершились переговоры президента России и турецкого лидера, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Эрдоган ранее в начале встречи выразил надежду на начало новой страницы в отношениях двух стран. К темам «новой страницы» во взаимодействии турецкий лидер отнес вопросы по ситуации в Сирии, сотрудничество в энергетической сфере, экспорт украинского зерна в Черном море, туризм, а также ряд региональных вопросов.

Путин, в свою очередь отметил, отметил, что «Турецкий поток» является ключевой газовой артерией для европейских государств.