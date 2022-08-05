В Сочи завершились переговоры Путина и Эрдогана

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи (с права на лево)

В Сочи завершились переговоры президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. Отмечается, что переговоры продлились чуть более четырех часов.

Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи завершились, продлившись чуть более четырех часов, — сказал Песков.

Эрдоган ранее в начале встречи выразил надежду на начало новой страницы в отношениях двух стран. К темам «новой страницы» во взаимодействии турецкий лидер отнес вопросы по ситуации в Сирии, сотрудничество в энергетической сфере, экспорт украинского зерна в Черном море, туризм, а также ряд региональных вопросов.

Песков сообщал, что визит Эрдогана в Сочи 5 августа будет носить рабочий характер. Именно поэтому, как утверждает спикер Кремля, город не будут украшать флагами Турции, что обычно происходит в случае государственного визита. Песков также отметил, что Путин и Эрдоган могут обсудить тему БРИКС и ситуацию в Сирии.