Эрдоган заявил о новой странице в сотрудничестве с Россией

Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, где он находится с официальным визитом, выразил надежду на начало новой страницы в двусторонних отношениях двух стран, сообщается на сайте Кремля. К темам «новой страницы» во взаимодействии турецкий лидер отнес вопросы по ситуации в Сирии, сотрудничество в энергетической сфере, экспорт украинского зерна в Черном море, туризм, а также ряд региональных вопросов.

Нам предстоит поставить точку. Верю, что наши переговоры откроют новую страницу в отношениях двух стран. Я отношу сюда вопросы энергетического сотрудничества, вопросы экспорта зерна в Черном море, туризма, региональные вопросы <...> Для нас важна борьба с терроризмом в регионе. Сегодня мир следит за переговорами в Сочи, — сказал Эрдоган.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что визит Эрдогана в Сочи 5 августа будет носить рабочий характер. Именно поэтому, как утверждает спикер Кремля, город не будут украшать флагами Турции, что обычно происходит в случае государственного визита. Песков также отметил, что Путин и Эрдоган могут обсудить тему БРИКС и ситуацию в Сирии.