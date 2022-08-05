«Должны быть благодарны»: Путин о транзите российского газа в Европу Путин назвал «Турецкий поток» важнейшим путем поставки газа в Европу

Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (слева) во время встречи в Сочи

Газопровод из России в Турцию через Черное море обеспечивает газом не только саму Турцию, но и страны Европы, а потому они должны быть благодарны, заявил президент России Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС. По его словам, на сегодняшний день «Турецкий поток» является ключевой газовой артерией для европейских государств.

Турецкий поток, строительство которого мы завершили некоторое время назад, является одной из важнейших артерий снабжения Европы российским газом. Европейские партнеры должны быть благодарны Турции за то, что она обеспечивает бесперебойный транзит нашего газа в Европу, — подчеркнул глава государства.

Также он отметил, что в отличие от других путей поставки газа, «Турецкий поток» всегда работал исправно, ритмично и без сбоев. В этом, по его мнению, также заслуга Реджепа Тайипа Эрдогана и его политики.

Ранее глава Минэнерго Турции Фатих Домнез сообщал о намерении страны продлить соглашения по закупкам природного газа с Россией, Азербайджаном и Ираном. В последний раз вопросы о сотрудничестве в газовой сфере президенты Путин и Эрдоган обсуждали на переговорах в Тегеране 19 июля. Данная сфера является одним из основных направлений торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.