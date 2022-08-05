Путин и Эрдоган начали переговоры в Сочи

Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (слева) во время встречи

В Сочи стартовали переговоры российского президента Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Также стало известно, что пресс-конференцию президентов отменили из-за графика Эрдогана. Отмечается, что российские организаторы подготовили зал, если лидеры решат провести мероприятие.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что визит Эрдогана в Сочи 5 августа будет носить рабочий характер. Именно поэтому, как утверждает спикер Кремля, город не будут украшать флагами Турции, что обычно происходит в случае государственного визита. Песков также отметил, что Путин и Эрдоган могут обсудить тему БРИКС и ситуацию в Сирии.

В Кремле дполнительно заявляли, что на встрече лидеры двух стран обсудят перспективы расширения торгово-экономических связей и ход реализации совместных проектов в сфере энергетики. Также стороны продолжат обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки.