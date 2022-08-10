Докукарекался: пенсионеры в Германии подали в суд на соседского петуха

Фото: Frank Sommariva/imageBROKER.com/Global Look Press

Супружеская пара из Бад-Зальцуфлена подала судебный иск против соседского петуха по имени Магда из-за того, что он кукарекает практически без остановки, сообщает RTL News. Перед тем, как подать исковое заявление, супруги подсчитали ежедневные крики птицы, который кукарекает до 200 раз в день.

Мы не можем открыть окна или погулять в саду. Петух начинает петь с 8 утра, потому что ночью его закрывают, и кукарекает до 200 раз в день. Я очень устал от этого, — жалуется 76-летний Фридрих Вильгельм.

Его жена Ютта говорит, что ежедневное «пение» петуха похоже на пытку.

По словам пенсионеров, они переехали в маленький городок, чтобы насладиться спокойствием на старости лет. Однако их покой теперь нарушает Магда. Причем все попытки уговорить соседа избавиться от «крикливого» петуха не увенчались успехом.

Мы действительно пробовали много раз. Наши дети и соседи пытались. Однако сосед категорически отказывается отдавать своего петуха, — отметил мужчина.

Адвокат пожилой пары Торстен Гизеке утверждает, что прежние жильцы дома съехали в 2020 году, потому что были не в состоянии больше выдерживать пение петуха.

Впрочем, борьба с петухом из Бад-Зальцуфлена не первый случай. Несколько лет назад житель швейцарского кантона Цюрих подал в суд на хозяина соседского курятника в связи с ночными криками его петуха. Его обязали запирать птицу в темноте с 10 часов вечера до 8 часов утра и улучшить звукоизоляцию гаража, в котором тот устроил птичник.