Законодательную инициативу, которая позволит на $344 млн сократить госдолг, в ближайшее время обещал выдвинуть президент Молдавии Игорь Додон.
Предложение президента поможет частично устранить последствия кражи из банковской системы страны в 2015 году. Тогда три банка — Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank — вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Нацбанк под гарантии правительства выдал кредиты, чтобы компенсировать убытки. Для возвращения средств Минфин страны выпустил гособлигации под 5% годовых, сумма кредитов расценивается как госдолг.
Мы нашли механизм, который позволит покрыть часть расходов не за счёт граждан, — цитирует Додона РИА Новости.
Он добавил, что закон позволит сократить госдолг в 20 млрд леев минимум на 5–6 млрд ($287–344 млн).
Президент Молдавии не уточнил, за счёт чего будет компенсирован госдолг, но заявил, что схема разрабатывалась при помощи иностранных партнёров, в том числе МВФ.
Ранее Додон сообщил о том, что Молдавия рассчитывает получить кредит на $200 млн от России. Деньги пойдут на ремонт 340 км региональных и национальных дорог. Работы планируют начать в конце весны 2020 года, писал NEWS.ru.