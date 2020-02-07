https://static.news.ru/photo/48b9570c-49bf-11ea-b5bc-fa163e074e61_660.jpg Игорь Додон Фото: kremlin.ru

Законодательную инициативу, которая позволит на $344 млн сократить госдолг, в ближайшее время обещал выдвинуть президент Молдавии Игорь Додон.

Предложение президента поможет частично устранить последствия кражи из банковской системы страны в 2015 году. Тогда три банка — Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank — вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Нацбанк под гарантии правительства выдал кредиты, чтобы компенсировать убытки. Для возвращения средств Минфин страны выпустил гособлигации под 5% годовых, сумма кредитов расценивается как госдолг.

Мы нашли механизм, который позволит покрыть часть расходов не за счёт граждан, — цитирует Додона РИА Новости.

Он добавил, что закон позволит сократить госдолг в 20 млрд леев минимум на 5–6 млрд ($287–344 млн).

Президент Молдавии не уточнил, за счёт чего будет компенсирован госдолг, но заявил, что схема разрабатывалась при помощи иностранных партнёров, в том числе МВФ.

Ранее Додон сообщил о том, что Молдавия рассчитывает получить кредит на $200 млн от России. Деньги пойдут на ремонт 340 км региональных и национальных дорог. Работы планируют начать в конце весны 2020 года, писал NEWS.ru.