Владимир Путин и Игорь Додон Владимир Путин и Игорь Додон Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил о том, что страна рассчитывает получить кредит на $200 млн от России. Об этом сообщил ТАСС.

Завершаются переговоры по получению кредита от Российской Федерации на строительство дорог. Первый транш может составить $200 млн. Надеемся, что деньги поступят уже в феврале-марте, — процитировали главу государства в ТАСС.

Деньги пойдут на ремонт 340 км региональных и национальных дорог. Работы планируют начать в конце весны 2020 года.

Ранее президент Молдавии сообщал о том, что Россия готова предоставить кредит на инфраструктурные объекты в размере $500 млн.

Кроме того, Россия и Молдавия договорились о продлении на год поставок газа, сообщал NEWS.ru ранее.

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