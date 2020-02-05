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Участники рынка и эксперты считают, что закрытие производств в Китае будет приводить к подорожанию гаджетов на 1,5-3% еженедельно.

Топ-менеджер одного из российских IT-дистрибуторов рассказал, что если замороженное из-за вспышки в КНР коронавируса нового типа производство не возобновит работу в течение недели, то российские продавцы электроники столкнутся с её...