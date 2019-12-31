https://static.news.ru/photo/7344e0f0-2cd6-11ea-a70a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Доброволец из России Евгений Шаталов, побывавший в плену у украинского нацбатальона «Айдар», рассказал о пытках. Шаталова передали в рамках обмена пленными ЛНР.

В рамках обмена Киев передал ЛНР и ДНР в том числе россиян, которые прибыли в Донбасс добровольцами. Шаталов вступил в ряды ополчения Донбасса в 2014 году вместе с краснодарскими казаками, в плену оказался через три года, пишет РИА Новости.

Он получил удар по голове и очнулся уже в подвале. Изначально, рассказывает доброволец, в батальоне «Айдар» предлагали говорить то, что им надо.

Топили в тазике с водой, стреляли под ноги, избивали в подвале ногами по почкам, по ребрам, оставляли на некоторое время, и далее всё продолжалось, — рассказывает Шаталов.

Пытали россиянина бойцы нацбатальона под руководством командира Максима Марченко, принимали участие в допросах и сотрудники СБУ. Психологическое давление оказывалось постоянно, говорит доброволец. Но самым страшным было осознание того, что ты — в плену.

В итоге у Шаталова нет части зубов, отбиты почки, сильно подорвано здоровье. Медицинской помощи в плену ему не оказывали. А после доставки в Краматорск из подвала «Айдара» добровольца поместили в ИВС, сотрудники которого отказывались принимать россиянина.

У меня были отморожены ноги. В городской больнице врачи настаивали оставить меня на госпитализацию, но сотрудники СБУ договорились, чтобы дали разрешение оставить меня в изоляторе временного содержания, — рассказал подробности нахождения в плену доброволец.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в понедельник, 23 декабря, представители Киева и Донбасса провели переговоры по обмену пленными в формате видеоконференции. В случае достижения необходимых договорённостей задержанные обеими сторонами граждане могут вернуться домой до конца 2019 года.