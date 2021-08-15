Италия вывезла дипломатов своего представительства в Афганистане в аэропорт Кабула, чтобы 15 августа отправить их домой. Об этом сообщает агентство Corriere della Sera со ссылкой на главу итальянского МИД Луиджи Ди Майо.

Итальянское дипломатическое ведомство также разослало электронные письма гражданам страны, находящимся в Афганистане.

После приглашения покинуть страну, учитывая серьёзное ухудшение условий безопасности, завтра, 15 августа, примерно в 21:30 из аэропорта Кабула, гражданам Италии будет открыт рейс ВВС США, — подчёркивается в письме.

Агентство отмечает, что свой самолёт в Афганистан направят и итальянские ВВС. Он также 15 августа увезёт на родину эвакуируемых итальянских граждан.

Ранее стало известно, что власти Чехии приняли решение немедленно эвакуировать из Афганистана всех сотрудников посольства в Кабуле. Об этом рассказал министр иностранных дел республики Якуб Кулганек. Он подчеркнул, что ситуация в Афганистане продолжает ухудшаться. Решение об эвакуации дипломатов он принял по рекомендации посла страны в Кабуле и информации, которую власти получили от союзников.