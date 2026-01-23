«Дипломатическая игра»: в Турции восхитились изящным решением Путина Качмаз: идея Путина по активам для Совета мира показала дипломатическую гибкость

Предложение президента России Владимира Путина передать часть замороженных российских активов для взноса в инициированный президентом США Дональдом Трампом Совет мира по сектору Газа показало дипломатическую гибкость Москвы, заявил колумнист телеканала CNN Türk Сияменд Качмаз. По его мнению, такое решение позволило превратить замороженные российские активы из символа давления в инструмент политического диалога.

Путин столь решительно ввел в дипломатическую игру вопрос замороженных российских активов, что никто не смог сказать этому шагу «нет». <…> Путин превратил это приглашение в демонстрацию дипломатической гибкости, заявив о готовности направить $1 млрд (около 76 млрд рублей — NEWS.ru) из замороженных предыдущей администрацией США российских активов на гуманитарные цели в рамках инициативы, — говорится в материале.

Эксперт отметил, что Россия, не имея доступа к активам, смогла сделать их частью дипломатической игры. Он уверен, что такой маневр позволил вывести эту проблему из пассивной плоскости в активную политику. К тому же, обратил внимание колумнист, Путин дистанцировал администрацию Трампа от чувствительного вопроса заморозки активов, сделав акцент на том, что решение принимала предыдущее правительство США.

Ранее сообщалось, что Путин и президент Палестины Махмуд Аббас обсудили передачу Совету мира $1 млрд. По его словам, деньги должны быть потрачены на гуманитарные цели в Палестине.