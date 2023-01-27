Дипломат обвинил власти Швеции в «благословении» на сожжение Корана Постпред РФ в Вене Ульянов: власти Швеции потворствовали акции с сожжением Корана

Фото: © Anas Alkharboutli

Власти Швеции потворствовали проведению акции по сожжению Корана, которая произошла перед зданием посольства Турции в Стокгольме. Такое заявление в своем Twitter опубликовал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Саму акцию он назвал «варварским поведением».

Абсолютно нецивилизованное варварское поведение, благословленное шведскими властями, — написал Ульянов.

21 января датский радикал Расмус Палудан провел в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Он заявил, что хочет таким образом показать полную свободу слова и демократию. Акция была проведена с разрешения местных властей.

В ответ на это президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Стокгольм не получит поддержки от Анкары по ратификации документа о вступлении в НАТО. Он отметил, что подобные провокации свидетельствуют о поддержке шведским правительством Рабочей партии Курдистана, которая признана в Турции террористической.

Палудан в свою очередь заявил, что будет продолжать совершать аналогичные действия до тех пор, пока Эрдоган не даст «зеленый свет» Швеции на вступление в Альянс. 27 января он подкрепил слова делом, повторив акцию по сожжению Корана у мечети в Копенгагене, а также пригрозил сделать то же самое у посольства Турции в датской столице.