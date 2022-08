От Ельцина до Обамы: как отплясывали мировые лидеры Видео с вечеринки премьера Финляндии Санны Марин взорвало интернет. NEWS.ru составил рейтинг танцевальных хитов от глав государств

Фото: Chip Somodevilla/Pool/Cnp/Global Look Press

Барак Обама с супругой Мишель

«Я думал, что мне нравится премьер-министр Финляндии. Был неправ: я ее обожаю!» — написал в соцсетях один из трех миллионов пользователей, посмотревших видео с вечеринки, на котором Санна Марин зажигает с друзьями. В то время как одни в восторге от того, как двигается 36-летняя Марин, другие осуждают ее за «неподобающее» поведение и требуют сдать тест на наркотики (употребление запрещенных веществ премьер решительно отрицает). NEWS.ru решил напомнить, какие еще танцы мировых лидеров — бывших и действующих — стали «вирусными» и надолго запомнились публике.

Дональд Трамп: танец с саблями

В мае 2017 года президент США Дональд Трамп во время визита в Эр-Рияд принял участие в церемониальном танце с саблями вместе с королем Салманом бен Абделем Азизом Аль Саудом. Исполнять его — прерогатива монарха и членов королевской семьи. Танец древних арабских воинов под названием арда даже был внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Действо может длиться несколько часов, так что требует немалой выносливости.

Фото: youtube.com Дональд Трамп

Зарубежных визитеров обычно приглашают присоединиться к церемонии. Отказаться — значит не только грубо нарушить протокол и обидеть хозяев, но и потерять лицо в качестве «воина» и равноценного партнера по переговорам. Надо сказать, Трамп не подкачал. Правда, американский гость не сразу сообразил, что делать с холодным оружием наперевес под барабанную дробь и речитатив на арабском, но потом ловко подстроился под саудитов. Кажется, Трампу даже понравилось, по крайней мере улыбка не сходила с его лица.

Это очень красиво! — поделился он потом с супругой Меланией.

«Трамп двигался с полным пренебрежением к синхронности или ритму. Но давайте похвалим его за то, что он случайно никого не покалечил и не обезглавил», — иронизирует европейское издание Politico.

Тереза Мэй: робот с африканским темпераментом

Теперь уже экс-премьер Британии Тереза Мэй получила прозвище «мэйбот» (каламбур из ее фамилии и слова «робот») за весьма оригинальную манеру двигаться. Она стала звездой сосцетей в августе 2018-го во время африканского турне, когда решила станцевать вместе со скаутами в Кении.

Фото: youtube.com

Госпоже Мэй явно казалось, что она делает это в аутентичной африканской манере, повторяя движения за местными. Но потом премьер дала волю импровизации. Африканцы продолжали вежливо улыбаться и даже аплодировали англичанке за старания. Главное, что сама Тереза была счастлива.

Кстати, свои танцевальные способности она оценивает не без самоиронии. Позже, во время съезда консерваторов Мэй спародировала саму себя, когда прошлась к трибуне под хит группы ABBA Dancing queen и повторила на бис свои фирменные «механические» телодвижения.

Борис Ельцин: Gangnam style

Уж кто любил потанцевать от души, так это первый президент РФ Борис Ельцин. Даже сейчас, в связи со скандалом вокруг Санны Марин, на Западе вспомнили нашумевшее в свое время видео — фрагмент выступления Ельцина во время его предвыборной кампании 1996 года. Тогда он выделывал на сцене залихватские пируэты.

Фото: Чумичев Александр/ТАСС Б.Н. Ельцин

Позже СМИ в шутку напишут, что именно Ельцин изобрел стиль Gangnam Style — за 16 лет до того, как южнокорейская группа Psy выпустит свою знаменитую песню. Действительно, при наложении музыки на картинку кажется, что российский лидер энергично танцует именно под этот поп-хит 2012 года. Забавное совпадение первой заметила The Washington Post.

Президент России Борис Ельцин изобрел стиль каннам (так стали называть музыкальную манеру и богемный образ жизни, который берет начало в сеульской субкультуре. — NEWS.ru), чтобы выиграть выборы в 1996 году, — афористично написала тогда WP.

Дмитрий Медведев: American boy

Издание Politico припомнило и танец в стиле рашен-диско от Дмитрия Медведева в бытность его президентом РФ в 2011 году. Тогда по Сети разошелся ролик с вечеринки, на которой глава РФ двигается под песню American boy группы «Комбинация».

Политик не отрицал, что на видео действительно он. В ответ на замечание одной из подписчиц, что президент «танцует, как ее папа», Медведев парировал: «По возрасту, похоже, так и есть. Зажигаем год назад на встрече с курсом. Танцы, музыка — еще те, соответствующие прошлому».

Кстати, танец породил волну подражаний. Одно из юмористических шоу записало свой ролик на музыку Let's Twist Again, только слова из сингла Джабби Чеккера переиначили и главную строчку заменили на рефрен Do the Medvedev («Делай как Медведев»). Танцоры-любители в кадре задорно переминаются с ноги на ногу.

Барак Обама: мистер элегантность

Одним из самых элегантных танцоров в политике признан экс-президент США Барак Обама. Особенно ему всегда удавались медленные танцы со своей главой партнершей — супругой Мишель, которая тоже красиво двигается.

Фото: Chip Somodevilla/Pool/Cnp/Global Look Press Барак Обама с супругой Мишель

Пара несколько раз выходила под свет софитов в вечерних нарядах, демонстрируя класс. Например, американским зрителям запомнился инаугурационный бал в Капитолии в январе 2013 года, где Мишель Обама блистала в красном платье в пол с открытой спиной. А еще во время своего визита в Аргентину в марте 2016 года президент-демократ исполнил знаменитое танго из фильма «Запах женщины». Дело было во время торжественного обеда у президента республики Маурисио Макри. В романтической обстановке при свечах Обаму пригласила известная танцовщица Мора Года. И хотя американец уверял, что вообще не умеет танцевать, вышло очень чувственно и красиво. При этом Обама все время поглядывал на супругу, которую ангажировал другой партнер.

Эммануэль Макрон: французский скромник

Казалось бы, кто, если не французы, должны знать толк в танцах. Однако президент Франции Эмманэль Макрон не подтвердил реноме, оказавшись весьма застенчивым.

Фото: youtube.com Эммануэль Макрон и Феми Кути

Однажды на концерте в Лагосе, где политик находился с визитом в 2018 году, его буквально силой вытащил из-за столика на сцену нигерийский музыкант, исполнитель песен в жанре афробит Феми Кути. Макрон явно смутился и был не готов к импровизации.

Макрон оставался зажатым и использовал единственное танцевальное движение: неуклюже кивал и хлопал в ладоши, — отмечает Politico.

В итоге издание ставит главе Пятой республике двойку. Кстати, в танцах с супругой Брижит Макрон тоже не был замечен.