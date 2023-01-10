Зеленскому предрекли новую войну dikGAZETE: Зеленский может начать войну с украинскими олигархами

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский может начать в 2023 году новую войну — с местными олигархами, предположил турецкий журналист Эрхан Алтыпармак в статье, опубликованной dikGAZETE. Такой вывод он сделал на основании слов советника офиса Зеленского Алексея Арестовича о необходимости установления монархии в стране.

По мнению автора статьи, данное заявление было сделано не просто так, оно адресовано украинским олигархам. Журналист считает, что Зеленский продолжит «деолигархизацию» и пойдет по пути отчуждения принадлежащего олигархам имущества, и это приведет к еще одному крупному кризису в стране.

Зеленский, задолжавший западным странам миллиарды долларов и думающий о том, как он будет расплачиваться за получаемое оружие, судя по всему, найдет выход в крупных шахтах и объектах, принадлежащих олигархам. Украине больше нечего дать Западу. Единственный выход — это собственность, принадлежащая олигархам, — говорится в статье.

О том, что на Украине может быть установлена монархия Арестович заявил в интервью солисту группы «Вопли Видоплясова» Олегу Скрипке. По его словам, это является единственной возможностью «перебить все московское».