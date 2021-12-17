Девятая вакцина от коронавируса получила одобрение ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала для экстренного применения индийскую вакцину Covovax. Её производят по лицензии американской компании Novovax, говорится в заявлении ВОЗ.

Сегодня Всемирная организация здравоохранения выпустила список использования в чрезвычайных ситуациях (EUL) для NVX-CoV2373, расширив список утверждённых ВОЗ вакцин против вируса SARS-CoV-2. Вакцина под названием CovovaxTM производится Индийским институтом сыворотки по лицензии Novavax и является частью портфеля средств COVAX, что дает столь необходимый импульс продолжающимся усилиям по вакцинации большего числа людей в странах с низким уровнем дохода, — сказано в сообщении организации.

Помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао пояснила, что включение Covovax в список рекомендованных вакцин «нацелено на увеличение доступа [к вакцинации], в частности, в странах с низкими доходами». По её словам, «даже с появлением новых вариантов коронавируса вакцины остаются одним из наиболее эффективных инструментов для защиты людей от серьёзного вируса SARS-CoV-2 и смерти». Симао добавила, что 41 из таких стран до сих пор не смогла вакцинировать даже 10% своего населения, ещё 98 государств не достигли и 40%.

Эксперты ВОХ пришли к выводу, что индийская Covovax «соответствует стандартам организации по защите от COVID-19». В данный момент она проходит оценку Европейским агентством по лекарственным средствам, после чего получит и оценку ВОЗ.

Индийская вакцина стала девятой по счёту, получившей одобрение организации. Разрешены также к использованию Pfizer/BioNTech, Janssen, два варианта AstraZeneca, Modernа, китайские Sinopharm и Sinovac, индийские Covaxin и Covishield.

Ранее руководитель Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге заявил, что в октябре этого года РФПИ подписал документы, позволяющие включить российскую вакцину в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения. «Спутник V» может быть одобрен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в первом квартале 2022 года.