Депутат сообщил о нелегитимности спецтрибунала по Украине Депутат Чепа заявил, что спецтрибунал по украинскому конфликту будет нелегитимным

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Создание спецтрибунала по расследованию действий России в ходе СВО было бы нелегитимным, так как для создания этой структуры на основе ООН нужна санкция Совета Безопасности ООН, в который с правом вето входит Россия, заявил в беседе с «Радио 1» депутат Госдумы Алексей Чепа. По его словам, планы по созданию спецтрибунала нужны для того, чтобы привлечь для Украины финансовую и военную помощь. Парламентарий назвал данную инициативу «русофобской пиар-акцией».

Инициаторы акции «трибунал по Украине» рассчитывают таким образом привлечь очередную финансовую и военную помощь Киеву. У Европы здесь свои задачи — возможность «торговаться» с Россией. А Соединенные Штаты Америки являются дирижёрами всех этих действий, — заявил Чепа.

Депутат назвал идею создания спецтрибунала по Украине «политическим шабашем». Его цель, по мнению Чепы, — объяснить избирателям в странах Запада, ради чего в их странах происходит политический и экономический кризис.

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карим Хан ранее заявил, что планы Евросоюза по расследованию «российских преступлений на Украине» подрывают аналогичное расследование, которое уже проводится организацией. По мнению прокурора, ЕС неправильно интерпретировал закон. По его словам, ранее поступало большое число обещаний, что какие-либо инициативы по созданию трибунала по Украине не подорвут расследование суда в Гааге, однако в результате МУС «уже столкнулся с дефицитом бюджета».