Депутат Рады в преддверии 9 мая предупредил о беде на Украине

https://static.news.ru/photo/96280aac-afb1-11eb-a2aa-96000091f725_660.jpg Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Проблема фашизма остаётся актуальной для Украины в 2021 году, заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович. Его обращение размещено на сайте фракции.

Нардеп отметил , что в украинском телеэфире продолжаются пропаганда ненависти и искажение истории Великой Отечественной войны. Рабинович призвал бороться с героизацией пособников фашистов, которым в настоящее время ставят памятники «едва ли не ежедневно».

Потому что наше стремление победить фашизм — оно сильнее!.. Да, в стране беда! <...> Но ведь мы помним, что после 1942-го и 1943-го годов наступил май 1945-го. И я уверен, что нынешних фашистов ждёт их «май 45-го», — подчеркнул Рабинович.

Он добавил, что «90 процентов украинцев — потомки победителей, а не тех, кто прятался по схронам и стрелял в спину».

Ранее стало известно, что на Украине сложилась сложная ситуация, страну, вероятно, ждёт гибель. Об этом высказался депутат Вадим Рабинович. По его мнению, киевская власть ведёт войну с собственным народом. В качестве примера депутат назвал «заоблачные» тарифы на топливо и заметные проблемы в борьбе с пандемией COVID-19.