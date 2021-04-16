Депутат Рады описал сценарий гибели Украины

https://static.news.ru/photo/be03c160-7219-11e9-a09a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

На Украине сложилась сложная ситуация, страну, вероятно, ждёт гибель. Об этом высказался депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

По мнению Рабиновича, чьё выступление опубликовано на официальном сайте партии, киевская власть ведёт войну с собственным народом. В качестве примера депутат назвал «заоблачные» тарифы на топливо и заметные проблемы в борьбе с пандемией COVID-19. Текущее положение дел он выразил цитатой из стихотворения Тараса Шевченко «И вырос я в чужом краю».

Погано дуже, страх погано / В оцій пустині пропадать! / А ще поганше на Украйні / Дивитись, плакать — і мовчать! — процитировал депутат.

Рабинович убеждён, что в стране наблюдается «шокирующая картина по всем отраслям и направлениям», которая началась после распада СССР.

Цитирую слова Леонида Кравчука, бывшего первого секретаря ЦК Компартии Украины, затем первого президента, ключевого члена вашей команды теперь: «Через 10 лет Украина станет самой богатой страной Европы, второй Францией». Вот с тех пор весь этот «лохотрон» и продолжается, а страна тем временем просто погибает, — резюмировал парламентарий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс и Крым может ждать будущее, которое можно сравнить с «зоной отчуждения в Чернобыле». Об этом писал NEWS.ru.