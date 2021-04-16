Мёртвая территория: Зеленский предсказал Донбассу будущее «хуже Чернобыля»

https://static.news.ru/photo/e5599988-4473-11ea-ad42-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Maksym Polishchuk/ Keystone Press Agency/Global Look Press

Донбасс и Крым может ждать будущее, которое можно сравнить с «зоной отчуждения в Чернобыле». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Figaro.

Это будет мёртвая территория. Это будет хуже, чем Чернобыль? — сказал глава государства.

Как полагает Зеленский, подобное будущее можно изменить в случае, если жители этих территорий начнут считать себя украинцами.

Крым вошёл в состав Российской Федерации весной 2014 года по результатам референдума. Украина и ряд стран Запада не признали итоги народного волеизъявления. При этом президент РФ Владимир Путин заявлял, что вопрос принадлежности полуострова «закрыт окончательно».

Также Москва ранее выражала обеспокоенность из-за обострения ситуации в Донбассе. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Москва не заинтересована в раздувании гражданской войны на данной территории и сделает всё возможное для защиты местных жителей. Также она обвинила НАТО в науськивании и подстрекательстве Киева к созданию напряжённости в Донбассе. Об этом писал NEWS.ru.