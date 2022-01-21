Зеленского обвинили в распространении паники на Украине

Непоследовательная риторика президента Украины Владимира Зеленского относительно возможности «российской агрессии» приводит к панике и страху у населения, заявил депутат Верховной рады Илья Кива. Он привёл в пример заявления украинского лидера о том, что граждане не должны поддаваться панике из-за новостей о «вторжении» России. Политик отметил, что на следующий день президент рассказал в интервью Washington Post, что «война с Россией» может начаться с оккупации Харькова. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Отсутствие у президента и его окружения вообще какой-то стратегии и понимания происходящего, что ещё больше сеет панику и страх среди населения, — написал Кива.

Парламентарий добавил, что высказывания Зеленского нанесли непоправимый ущерб бизнесу и инвестиционным проектам в Харькове.

Ранее сообщалось, что в Киеве Министерство культуры и информационной политики Украины начало распространять инструкцию о том, как себя вести в случае начала войны. В Сети сообщают, что брошюра «Как действовать в случае чрезвычайной ситуации и войны» на 14 страницах активно рассылается киевским предприятиям.

Людей призывают заранее оборудовать своё жильё на случай чрезвычайной ситуации и защитить себя и близких. Для этого рекомендуется найти ближайшие укрытия, запастись водой и продуктами, проверить наличие аптечек и купить лекарства на длительный период времени.