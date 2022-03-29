Депутат Делягин извинился за призыв бомбить Азербайджан

Депутат Госдумы Михаил Делягин извинился за свои заявления в отношении Баку. Ранее в эфире «60 минут» на телеканале «Россия 1» он призвал «разбомбить» нефтяную промышленность Азербайджана из-за неспокойной ситуации в Карабахе.

Я приношу, безусловно, извинения всем, кто был испуган или обижен, или оскорблён, как в России, так и в Азербайджане, так и в Армении, так и в других странах, моими словами. Тем не менее, я считаю, что я, пожертвовав своей репутацией, принёс большую пользу азербайджанскому народу, потому что некоторая часть азербайджанской бюрократии, я надеюсь, будет вести себя разумно, — заявил Делягин.

При этом он отметил, что многие могли понять его слова неправильно. А подобное поведение позволил себе из-за формата ток-шоу.

Реакция некоторой части азербайджанской бюрократии показала, что мои высказывания, которые я предпринял абсолютно на свой страх и риск, и которые, безусловно, никак не соответствуют сегодняшней позиции российского государства и сегодняшней позиции партии, к которой я принадлежу, они были услышаны и были поняты правильно, хотя в этом, разумеется, никто никогда не признается, — добавил депутат.

Делягин ранее призвал власти России «разбомбить всю нефтяную промышленность» Азербайджана на фоне нынешнего обострения ситуации в Карабахе. Кроме того, он публично призвал задуматься о том, будет ли допустимо «применение тактического ядерного оружия для ликвидации нефтяной промышленности Азербайджана в связи с его агрессией, вызванной убеждённостью в бессилии России, военные ресурсы которой отвлечены на Украину», после чего запустил соответствующий опрос в своём официальном Telegram-канале.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Делягину необходимо контролировать себя и воздержаться от недружественных заявлений в отношении Баку. По его словам, озвученное мнение не отражает официальной линии России. Он также отметил, что сдержанность в эмоциях особенно важна в условиях активной посреднической роли Москвы в урегулировании ситуации в Карабахе.