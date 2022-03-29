Кремль отреагировал на высказывания Делягина в адрес Баку
Сона Рустамова
Сона Рустамова
13:03, 29 марта 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Депутату Госдумы РФ Михаилу Делягину необходимо контролировать себя и воздержаться от недружественных заявлений в отношении Баку, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. Ранее депутат призвал российские власти «разбомбить» нефтяную инфраструктуру Азербайджана из-за ситуации вокруг Карабаха.
Это заявление, которое лежит в плоскости личных эмоций, которые бьют через край. Мы призывали бы контролировать эти эмоции и воздерживаться от таких заявлений, тем более в отношении наших партнеров, Азербайджан относится к категории государств-партнёров, — заявил Песков.
По его словам, озвученное мнение не отражает официальной линии России. Он также отметил, что сдержанность в эмоциях особенно важна в условиях активной посреднической роли Москвы в урегулировании ситуации в Карабахе.
Сдержанность в эмоциях необходима в условиях, когда Россия прикладывает энергичные усилия по поддержанию мира в Карабахе и выполнению странами своих обязательств, — сказал представитель Кремля.
Делягин ранее призвал власти России «разбомбить всю нефтяную промышленность» Азербайджана на фоне нынешнего обострения ситуации в Карабахе. Кроме того, он публично призвал задуматься о том, будет ли допустимо «применение тактического ядерного оружия для ликвидации нефтяной промышленности Азербайджана в связи с его агрессией, вызванной убеждённостью в бессилии России, военные ресурсы которой отвлечены на Украину», после чего запустил соответствующий опрос в своём официальном Telegram-канале.