Кремль отреагировал на высказывания Делягина в адрес Баку

Депутату Госдумы РФ Михаилу Делягину необходимо контролировать себя и воздержаться от недружественных заявлений в отношении Баку, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. Ранее депутат призвал российские власти «разбомбить» нефтяную инфраструктуру Азербайджана из-за ситуации вокруг Карабаха.

Это заявление, которое лежит в плоскости личных эмоций, которые бьют через край. Мы призывали бы контролировать эти эмоции и воздерживаться от таких заявлений, тем более в отношении наших партнеров, Азербайджан относится к категории государств-партнёров, — заявил Песков.

По его словам, озвученное мнение не отражает официальной линии России. Он также отметил, что сдержанность в эмоциях особенно важна в условиях активной посреднической роли Москвы в урегулировании ситуации в Карабахе.

Сдержанность в эмоциях необходима в условиях, когда Россия прикладывает энергичные усилия по поддержанию мира в Карабахе и выполнению странами своих обязательств, — сказал представитель Кремля.