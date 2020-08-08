Мир

Демонстранты в Бейруте ворвались в здания двух министерств

20:00, 08 августа 2020
Фото: AP/TASS

Протестующие штурмуют Министерство экономики Ливана. Об этом сообщает местный телеканал MTV. Участники акций протеста требуют отставки правительства и проведения реформ.

Ранее стало известно, что демонстранты заняли здание министерства иностранных дел. По данным телеканала Al-Jadeed, вслед за ними в здание внешнеполитического ведомства вошли военнослужащие.

Кроме того, РИА Новости сообщали, что силы безопасности открыли огонь в районе здания парламента при попытке разгона агрессивной толпы. Однако охрана парламента Ливана опровергла эту информацию, сообщает телеканал LBCI News.

Столкновения митингующих с силовиками в Бейруте начались 8 августа. Демонстранты начали бросать в сотрудников полиции камни и петарды, а те в ответ стали кидать в толпу десятки гранат со слезоточивым газом.

На месте столкновений работают сотрудники Красного Креста и Гражданской обороны. Уже известно о 120 пострадавших.

Четыре дня назад часть ливанской столицы была разрушена мощным взрывом в порту. Радиус поражения составил 10 километров. В результате случившегося погибли по меньшей мере 158 человек, пострадали тысячи.

К трагедии привела случайность. В порту взорвались 2700 тонн аммиачной селитры, она была конфискована ещё в 2014 году с судна Rhosus и хранилась на складе вместе с пиротехникой. Детонация могла произойти при проведении сварочных работ. В рамках расследования многих сотрудников порта уже поместили под домашний арест, писал NEWS.ru.

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