Демонстранты в Бейруте ворвались в здания двух министерств

Кроме того, РИА Новости сообщали, что силы безопасности открыли огонь в районе здания парламента при попытке разгона агрессивной толпы. Однако охрана парламента Ливана опровергла эту информацию, сообщает телеканал LBCI News.
Столкновения митингующих с силовиками в Бейруте начались 8 августа. Демонстранты начали бросать в сотрудников полиции камни и петарды, а те в ответ стали кидать в толпу десятки гранат со слезоточивым газом.
In Beirut, an anti-government rally led to riots. There are constant clashes between the protesters and the police, especially outside the parliament building, where the police used tear gas and pelted them with stones in response.@serious_war_engpic.twitter.com/BHokp4ZdAt
На месте столкновений работают сотрудники Красного Креста и Гражданской обороны. Уже известно о 120 пострадавших.
Четыре дня назад часть ливанской столицы была разрушена мощным взрывом в порту. Радиус поражения составил 10 километров. В результате случившегося погибли по меньшей мере 158 человек, пострадали тысячи.
К трагедии привела случайность. В порту взорвались 2700 тонн аммиачной селитры, она была конфискована ещё в 2014 году с судна Rhosus и хранилась на складе вместе с пиротехникой. Детонация могла произойти при проведении сварочных работ. В рамках расследования многих сотрудников порта уже поместили под домашний арест, писал NEWS.ru.