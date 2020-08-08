Демонстранты в Бейруте ворвались в здания двух министерств

https://static.news.ru/photo/1f166c3e-d99b-11ea-83fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

Протестующие штурмуют Министерство экономики Ливана. Об этом сообщает местный телеканал MTV. Участники акций протеста требуют отставки правительства и проведения реформ.

Ранее стало известно, что демонстранты заняли здание министерства иностранных дел. По данным телеканала Al-Jadeed, вслед за ними в здание внешнеполитического ведомства вошли военнослужащие.

Outside #Lebanon âs occupied economy ministry. A fire has been lit. Protesters chanting âfireâ and âcome downâ to the protesters inside. pic.twitter.com/tZx9nZhcNB — Timour Azhari (@timourazhari) August 8, 2020

Кроме того, РИА Новости сообщали, что силы безопасности открыли огонь в районе здания парламента при попытке разгона агрессивной толпы. Однако охрана парламента Ливана опровергла эту информацию, сообщает телеканал LBCI News.

Столкновения митингующих с силовиками в Бейруте начались 8 августа. Демонстранты начали бросать в сотрудников полиции камни и петарды, а те в ответ стали кидать в толпу десятки гранат со слезоточивым газом.

In Beirut, an anti-government rally led to riots. There are constant clashes between the protesters and the police, especially outside the parliament building, where the police used tear gas and pelted them with stones in response. @serious_war_eng pic.twitter.com/BHokp4ZdAt — Serious War (@serious_war_eng) August 8, 2020

На месте столкновений работают сотрудники Красного Креста и Гражданской обороны. Уже известно о 120 пострадавших.

Четыре дня назад часть ливанской столицы была разрушена мощным взрывом в порту. Радиус поражения составил 10 километров. В результате случившегося погибли по меньшей мере 158 человек, пострадали тысячи.