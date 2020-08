Демонстранты в Бейруте ворвались в здания двух министерств

Ранее стало известно, что демонстранты заняли здание министерства иностранных дел. По данным телеканала Al-Jadeed, вслед за ними в здание внешнеполитического ведомства вошли военнослужащие.

Outside #Lebanon ’s occupied economy ministry. A fire has been lit. Protesters chanting “fire” and “come down” to the protesters inside. pic.twitter.com/tZx9nZhcNB

Кроме того, РИА Новости сообщали, что силы безопасности открыли огонь в районе здания парламента при попытке разгона агрессивной толпы. Однако охрана парламента Ливана опровергла эту информацию, сообщает телеканал LBCI News.

Столкновения митингующих с силовиками в Бейруте начались 8 августа. Демонстранты начали бросать в сотрудников полиции камни и петарды, а те в ответ стали кидать в толпу десятки гранат со слезоточивым газом.