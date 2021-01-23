Демократы в США начнут импичмент Трампу 8 февраля

https://static.news.ru/photo/6fccaffe-5d11-11eb-9762-fa163e074e61_660.jpg Фото: Al Drago - Pool Via Cnp/Global Look Press

Процесс импичмента Дональда Трампа, покинувшему пост президента США, начнётся 8 февраля, заявил лидер большинства в Сенате демократ Чак Шумер.

Он отметил, что статьи об импичменте экс-президента будут представлены в Сенате в понедельник, 25 января. Это произойдёт в 19 часов по местному времени (3:00 26 января по московскому времени), сообщает РИА Новости.

Выступления сторон (процесса) начнутся на неделе, начинающейся 8 февраля, — заявил Шумер, выступая в сенате.

По его словам, за две недели стороны процесса смогут выработать необходимую нормативную базу для представления своей позиции.

Как сообщал NEWS.ru, ранее лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконел предложил дать две недели экс-президенту Дональду Трампу, чтобы он смог подготовиться к процессу по импичменту. Политик подчеркнул, что хочет разделить этот судебный процесс по времени.

Напомним, 21 января спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси выступила за продолжение импичмента экс-главы Белого дома. Новый президент США Джо Байден заявил, что этот вопрос должен решать Сенат США.