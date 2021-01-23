Журналисты назвали два сценария импичмента Трампу

https://static.news.ru/photo/b1c35d5e-5ccb-11eb-a983-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis - Pool Via Cnp/Global Look Press

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконел предложил дать две недели экс-президенту Дональду Трампу, чтобы он смог подготовиться к процессу по импичменту. Политик подчеркнул, что хочет разделить этот судебный процесс по времени.

План Макконела следующий: 28 января бывшему президенту предъявят официальные обвинения. Затем две недели его команда будет готовиться к судебному процессу. Слушания должны будут начаться в середине февраля. Республиканец считает, что не стоит быстро начинать судебный процесс. Сенату нужно хорошо подготовиться к судебному разбирательству.

Решение о формате суда должен принимать лидер демократов Чак Шумер. Он может быстро начать слушания по импичменту Трампа, в этом случае все комитеты будут под контролем республиканцев и демократам будет трудно атаковать экс-главу Белого дома.

Если перенести слушания, тогда контроль над комитетами у республиканцев может быть утрачен, кроме того, пройдёт процедура утверждения министров при Байдене. Вероятно, к весне история со штурмом Капитолия не будет такой актуальной и импичмент Трампа поддержит не так много консерваторов, что плохо для Шумера.

Я думаю, что демократы согласятся на отсрочку, которая позволит бывшему президенту Трампу собрать свою юридическую команду для процесса импичмента, если мы за это время добьёмся прогресса в утверждении кандидатур Байдена, — полагает демократ Крис Кунс.

Для немедленного разбирательства у Трампа нет официальной команды юристов. Пока он не выдвинул на процесс своих защитников, суд не может начаться, пишет MK.RU.

21 января спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси выступила за продолжение импичмента экс-главы Белого дома. Новый президент США Джо Байден заявил, что этот вопрос должен решать Сенат США.

Как писал NEWS.ru, личный адвокат экс-президента Руди Джулиани опроверг собственное заявление о том, что войдёт в команду защиты Трампа в деле о его импичменте.