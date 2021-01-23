Журналисты назвали два сценария импичмента Трампу

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконел предложил дать две недели экс-президенту Дональду Трампу, чтобы он смог подготовиться к процессу по импичменту. Политик подчеркнул, что хочет разделить этот судебный процесс по времени.
План Макконела следующий: 28 января бывшему президенту предъявят официальные обвинения. Затем две недели его команда будет готовиться к судебному процессу. Слушания должны будут начаться в середине февраля. Республиканец считает, что не стоит быстро начинать судебный процесс. Сенату нужно хорошо подготовиться к судебному разбирательству.
Решение о формате суда должен принимать лидер демократов Чак Шумер. Он может быстро начать слушания по импичменту Трампа, в этом случае все комитеты будут под контролем республиканцев и демократам будет трудно атаковать экс-главу Белого дома.
Если перенести слушания, тогда контроль над комитетами у республиканцев может быть утрачен, кроме того, пройдёт процедура утверждения министров при Байдене. Вероятно, к весне история со штурмом Капитолия не будет такой актуальной и импичмент Трампа поддержит не так много консерваторов, что плохо для Шумера.
Я думаю, что демократы согласятся на отсрочку, которая позволит бывшему президенту Трампу собрать свою юридическую команду для процесса импичмента, если мы за это время добьёмся прогресса в утверждении кандидатур Байдена, — полагает демократ Крис Кунс.
Для немедленного разбирательства у Трампа нет официальной команды юристов. Пока он не выдвинул на процесс своих защитников, суд не может начаться,
21 января спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси выступила за продолжение импичмента экс-главы Белого дома. Новый президент США Джо Байден заявил, что этот вопрос должен решать Сенат США.
Как писал NEWS.ru, личный адвокат экс-президента Руди Джулиани опроверг собственное заявление о том, что войдёт в команду защиты Трампа в деле о его импичменте.