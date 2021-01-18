Джулиани не будет защищать Трампа в деле об импичменте

https://static.news.ru/photo/c4f92c54-599d-11eb-b7e5-fa163e074e61_660.jpg Руди Джулиани Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Личный адвокат действующего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани опроверг собственное заявление о том, что войдёт в команду защиты Трампа в деле о его импичменте.

Юрист отметил, что так как он выступал с речью перед митингующими в день беспорядков на Капитолийском холме, он будет привлечён к делу как свидетель и не сможет выступить защитником Трампа.

Поскольку я выступал с речью, я являюсь свидетелем и, таким образом, не могу участвовать в суде или в палате сената, — приводит слова адвоката РИА Новости.

Ранее сам Джулиани заверял, что входит в команду защиты Трампа в деле об импичменте. По его словам, по линии защиты планируется представить утверждения о широко распространённом мошенничестве на прошедших выборах. Он добавил, что Трампу нужно отклонить процесс об импичменте как незаконный. Также он заявлял, что слова президента нельзя воспринимать как подстрекательство к насилию, потому что между беспорядками и его выступлениями был временной промежуток.

Ранее NEWS.ru сообщал, что палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент президента Дональда Трампа по единственной статье — подстрекательство к мятежу. Данное решение поддержали 232 конгрессмена, против проголосовали 197 парламентариев. Трамп стал первым в истории США президентом, которому нижняя палата дважды вынесла импичмент.

Также впервые в истории США за импичмент президента проголосовало десять членов его же партии. Именно столько республиканцев в палате представителей высказались за досрочное прекращение полномочий Дональда Трампа.