Делегация политического офиса «Талибана» прибыла в Москву
Денис Коробейников
Денис Коробейников
17:48, 08 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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На переговоры в Москву прибыла делегация политического офиса радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России). Об этом заявил журналистам РИА Новости официальный представитель политофиса движения Сухейль Шахин.
Делегация прибыла сегодня утром в Москву. Визит продлится два дня, — рассказал Шахин.
В её составе находятся четыре человека, во главе делегации шейх Шахабуддин Делавар.
Последний раз представители «Талибана» приезжали в Москву для обсуждения вопросов урегулирования ситуации в Афганистане. Тогда в заседании участвовала расширенная «тройка» из представителей России, США, Пакистана и Китая.
Ранее стало известно, что боевики движения «Талибан» захватили 169 районов в разных провинциях Афганистана. Они утверждают, что установили контроль над 85% территории. В Министерстве обороны Афганистана опровергли это заявление.
5 июля президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию на таджикско-афганской границе. Они отметили, что ситуация является напряжённой. Российский лидер подтвердил готовность оказать Таджикистану необходимую поддержку как в двустороннем плане, так и в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.