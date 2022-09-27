NI: США должны переосмыслить внешнюю политику после слов Путина Экс-дипломат Дании Меллер: США должны смириться с новым миропорядком после слов Путина о готовности защитить РФ

Фото: Aaron Rodriguez/U.S. Air National Guard

Вашингтону нужно пересмотреть подходы к внешней политике и перестать считать себя гегемоном. Такое мнение высказал в статье для The National Interest бывший статс-секретарь МИД Дании Йорген Орстрем Меллер. Так он прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия прибегнет к применению любого оружия, в том числе ядерного, если возникнет серьезная угроза жителям страны, а также ее территориальной целостности.

По мнению Меллера, после речи российского лидера у Соединенных Штатов Америки «появилась бесценная возможность» изменить внешнюю политику, признать начало формирования многополярного мира и прекратить творящийся на планете хаос, во многом спровоцированный плохим государственным управлением в США и Европе.

После анализа заявлений и действий американских политиков в последние годы и месяцы сомнительно, что эта точка зрения лежит в основе их решений, — считает Меллер.

Он убежден, что Вашингтон рано или поздно поймет, что наступила другая реальность, в которой существуют другие центры силы, — великие державы, нежелающие играть по правилам Запада.

Ранее обозреватель The National Interest Крис Осборн заявил, что развитие военного сотрудничества России и Китая представляет угрозу для США. Так журналист отреагировал на совместные военные учения двух стран «Восток — 2022». Журналист отметил, что если это сотрудничество достигнет максимального потенциала, то оно вызовет беспрецедентный уровень обеспокоенности в Пентагоне.