Далай-лама ответил на вопрос о борьбе с коронавирусом

Все страны мира должны осознать взаимную зависимость семи миллиардов людей на планете и общую ответственность за преодоление пандемии коронавируса. Об этом заявил Далай-лама, отвечая на вопрос о глобальной солидарности и обмене вакцинами на онлайн-встрече с индийскими медиками. Видеозапись мероприятия обнародовал фонд «Сохраним Тибет».

По словам Далай-ламы, пандемия коронавируса является общей мировой проблемой и каждый человек несёт ответственность за то, чтобы научиться справляться с ней.

Мы должны научиться жить сообща на этой планете. Думать «мое государство», «мой народ», «моя группа» — это устаревшее, узколобое мышление. Нужно думать обо всем человечестве. <...> Сегодня мы отчетливо видим, что будущее человека с севера зависит от человека с юга и наоборот. Другие люди — наши братья и сёстры. Нам необходимо осознать, что все семь миллиардов населения планеты едины, — заявил духовный лидер буддистов.

Он призвал совершенствовать систему образования, дополнить её духовными ценностями, развитием каруны (сострадания) и ахимсы (ненасилия).

Далай-лама XIV (Лхамо Дхондруб, впоследствии Тензин Гьяцо) родился в 1935 году в деревне Такцер на северо-востоке Тибета. Был признан реинкарнацией своего предшественника в 1937 году, в 1940-м возведён на престол.

В 1989 году за просветительскую и миротворческую деятельность в разных странах удостоен Нобелевской премии мира.

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