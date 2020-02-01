Далай-лама сообщил, что одним из способов борьбы эпидемией коронавируса нового типа является чтение мантры Тары.
Он также поделился голосовой записью, на которой
Мантра Тары является одной из самых известных в буддизме. Она посвящена богине Таре, что в переводе означает «спасительница».
Как писал NEWS.ru, ранее настоятель подворья протоиерей Игорь Зуев рассказал, что священники в Москве будут еженедельно служить молебен о спасении от эпидемии коронавируса.
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