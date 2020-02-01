https://static.news.ru/photo/dd13d172-44cc-11ea-91f0-fa163e074e61_660.jpg Далай Лама Фото: AFLO/Global Look Press

Далай-лама сообщил, что одним из способов борьбы эпидемией коронавируса нового типа является чтение мантры Тары.

Он также поделился голосовой записью, на которой начитывает мантру, посоветовав практикующим буддистам произносить её как можно чаще, передаёт фонд «Сохраним Тибет».

Мантра Тары является одной из самых известных в буддизме. Она посвящена богине Таре, что в переводе означает «спасительница».

Как писал NEWS.ru, ранее настоятель подворья протоиерей Игорь Зуев рассказал, что священники в Москве будут еженедельно служить молебен о спасении от эпидемии коронавируса.