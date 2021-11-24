Daily Mail: учёные нашли новый «ужасающий» штамм коронавируса

Учёные обнаружили десять случаев заражения новым штаммом коронавируса, который сейчас является наиболее мутировавшей версией COVID-19, пишет британский таблоид Daily Mail. Эксперты отмечают, что новая версия вируса может быть устойчива к вакцинам, однако они призвали не беспокоиться.

Вирус нашли в трёх странах — Ботсване (три случая), ЮАР (шесть случаев) и Гонконге (один случай). По мнению генетика из Университетского колледжа Лондона Франсуа Баллу, мутация, вероятно, возникла в результате затяжного заболевания пациента с ослабленным иммунитетом, у которого мог быть невыявленный СПИД.

Вирусолог Имперского колледжа Том Пикок, который первым обратил внимание на распространение мутации, назвал её «ужасающей» и предупредил, что она может быть хуже штамма «дельта» и любых других версий COVID-19.

Из-за серьёзного количества [мутаций] — о некоторых из которых мы знаем довольно много с точки зрения вредящей передачи, — похоже, что это может быть немного более тревожным, чем южноафриканский вариант, — высказал мнение вирусолог из Медицинской школы Уорика Лоуренс Янг.

В то же время эксперты призвали не беспокоиться, потому что сейчас нет признаков быстрого распространения болезни. Кроме того, изменения могут сделать вирус «нестабильным», что не позволит ему широко распространиться.

В Агентстве по безопасности здравоохранения Великобритании заявили, что следят за развитием ситуации. Однако официальный представитель премьер-министра страны заявил, что британские власти не рассматривают существование мутации как проблему.

Ранее распространяющийся в России и соседних странах вариант «дельта»-штамма получил официальное название — AY.122. Именно так он теперь обозначается в реестре номенклатуры коронавируса Pangolin. Обозначение AY применяется для всех разновидностей варианта «дельта», а 122 — это порядковый номер ветви.