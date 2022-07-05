Cumhuriyet: спецоперация на Украине стала ответом на расширение НАТО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Причиной спецоперации России на Украине стало желание НАТО расшириться на восток, передает Cumhuriyet. По мнению обозревателей, военный блок хотел оттеснить РФ с Северного Ледовитого океана, Балтийского и Черного морей.

США поставили перед собой цель оттеснить Россию из западной части Северного Ледовитого океана, Балтийского и Черного морей и зажать Китай в азиатском регионе. В соответствии с этими расчетами была разработана большая стратегия, — говорится в публикации.

Журналист Мехмет Али Гюллер указал, что украинский кризис был катализатором «вступления Швеции и Финляндии» в Альянс. Как пишет обозреватель, именно такое течение обстоятельств «полностью отвечало интересам Вашингтона», поскольку НАТО — «военный аппарат американского господства над странами Европы».

Правда в том, что США 20 лет стремились к Китаю и России, чтобы сохранить свое мировое лидерство и порядок, правила которого он сам написал, и теперь он решил усилить свою агрессию, потому что это было против времени. Вторжение [президента России Владимира] Путина в Украину в этой картине— не что иное, как шаг США на фронте, — подытожил Гюллер.

Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс призвала НАТО не принимать во внимание «российскую риторику» об ответных мерах на расширение Альянса на восток и поставках оружия Украине. По ее словам, необходимо усиливать санкционное давление на Москву.