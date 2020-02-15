https://static.news.ru/photo/390d40a8-5012-11ea-a5fc-fa163e074e61_660.jpg Марк Цукерберг Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Вмешательство в выборы со стороны иностранцев повсеместно сменили попытки повлиять на голосования изнутри, заявил руководитель крупнейшей мировой соцсети Facebook Марк Цукерберг.

Facebook постоянно совершенствовал систему борьбы с троллями и фейковыми новостями, сумев ежедневно вычислять около миллиона опасных аккаунтов, сообщает «Интерфакс».

Если вспомнить, как слабо мы были защищены изначально, то, я думаю, нам удалось усилить нашу защиту больше, чем другой стороне нарастить свои наступательные возможности, — заявил Цукерберг на Мюнхенской конференции по безопасности.

Предприниматель отметил, что многим фейковым аккаунтам не удаётся прожить и нескольких минут. Большинство нарушителей — спамеры.

Как писал NEWS.ru, в начале февраля Цукерберг пообещал ограничить цензуру в Facebook и блокировать «действительно вредоносные материалы».