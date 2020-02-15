Вмешательство в выборы со стороны иностранцев повсеместно сменили попытки повлиять на голосования изнутри, заявил руководитель крупнейшей мировой соцсети Facebook Марк Цукерберг.
Facebook постоянно совершенствовал систему борьбы с троллями и фейковыми новостями, сумев ежедневно вычислять около миллиона опасных аккаунтов,
Если вспомнить, как слабо мы были защищены изначально, то, я думаю, нам удалось усилить нашу защиту больше, чем другой стороне нарастить свои наступательные возможности, — заявил Цукерберг на Мюнхенской конференции по безопасности.
Предприниматель отметил, что многим фейковым аккаунтам не удаётся прожить и нескольких минут. Большинство нарушителей — спамеры.
Как писал NEWS.ru, в начале февраля Цукерберг пообещал ограничить цензуру в Facebook и блокировать «действительно вредоносные материалы».
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