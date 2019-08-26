https://static.news.ru/photo/8ea1bd80-c810-11e9-b414-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Центральное разведывательное управление США поздравило подписчиков своего аккаунта в Twitter с Национальным днём собаки, опубликовав селфи служебного пса.

Как отмечается в твите, собака по кличке Хэми специально отвлеклась от утренней тренировки, чтобы порадовать подписчиков «собачьим селфи».

Happy #NationalDogDay from CIA’s Security Protective Services’ K9 teams! #CIAK9 Hami took a short “pawse” from his morning training to snap a quick #doggo selfie for us. pic.twitter.com/eQOLbtKNRq — CIA (@CIA) August 26, 2019

В США Национальный день собак отмечают с 2004 года. Ежегодно 26 августа американцы чествуют псов, которые самоотверженно работают для спасения жизней и защиты людей.

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