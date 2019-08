Как отмечается в твите, собака по кличке Хэми специально отвлеклась от утренней тренировки, чтобы порадовать подписчиков «собачьим селфи».

Happy #NationalDogDay from CIA’s Security Protective Services’ K9 teams! #CIAK9 Hami took a short “pawse” from his morning training to snap a quick #doggo selfie for us. pic.twitter.com/eQOLbtKNRq