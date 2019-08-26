Центральное разведывательное управление США поздравило подписчиков своего аккаунта в
Как отмечается в твите, собака по кличке Хэми специально отвлеклась от утренней тренировки, чтобы порадовать подписчиков «собачьим селфи».
Happy— CIA (@CIA)
#NationalDogDayfrom CIA’s Security Protective Services’ K9 teams! #CIAK9Hami took a short “pawse” from his morning training to snap a quick #doggoselfie for us. pic.twitter.com/eQOLbtKNRq August 26, 2019
В США Национальный день собак отмечают с 2004 года. Ежегодно 26 августа американцы чествуют псов, которые самоотверженно работают для спасения жизней и защиты людей.
Ранее News.ru сообщал, что в Соединённых Штатах в возрасте 15 лет умерла самая умная в мире собака. Чейзер, понимавшая более тысячи слов, скончалась от естественных причин.