https://static.news.ru/photo/48bbbd50-b1c4-11e9-9208-fa163e074e61_1024.jpgФото: Chaser the Border Collie/Facebook
Собака породы бордер-колли по кличке Чейзер, которую называли самым умным псом в мире, умерла в США.
Чейзер скончалась от естественных причин 23 июля в возрасте 15 лет. Самой умной её стали называть после того, как хозяин Джон Пилли разработал уникальную методику дрессировки, благодаря которой собака могла понимать более тысячи слов, пишет The Independent.
Как ранее сообщал News.ru, в Перми умер кот — звезда Интернета. Пользователи Сети знали Маркиза по нику NONONONO Cat. Хозяином звёздного кота оказался пермский таксист Андрей, в машину которого сел репортёр. В пути Андрей рассказал о своём питомце Маркизе, который семь лет назад стал популярен на YouTube. В подтверждение своих слов он предоставил фото кота в домашней обстановке.