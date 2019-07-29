Фото: Chaser the Border Collie/Facebook

Собака породы бордер-колли по кличке Чейзер, которую называли самым умным псом в мире, умерла в США.

Чейзер скончалась от естественных причин 23 июля в возрасте 15 лет. Самой умной её стали называть после того, как хозяин Джон Пилли разработал уникальную методику дрессировки, благодаря которой собака могла понимать более тысячи слов, пишет The Independent.

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I’m beyond sad to let you know that Tuesday July 23rd, Chaser got her wings and joined my father John Pilley. She was doing well, then a couple of weeks ago went downhill very quickly. She passed in the Pilley family home without pain, of natural causes. Please stay tuned for more in continuing her legacy. The story is not over. Hugs to @sebastienmicke for the beautiful photo and @parismatch_magazine #chaserthedog #chaserthebordercollie #bordercollie #bordercolliesofaustralia #bordercolliesofinstagram #dogs_of_world #dogs_of_instagram #dogs #smartestdogintheworld #smartdog #parismatch #dogsitting #angeldog bordercolliesofaustralia #lovedogs #dogsforever #ilovemydog #sciencerocks #beautifuldog #doggifts #barkbox #beautifuldog #herdingdog #dogs_of_world

Публикация от Chaser the BC (@chaserthebordercollie)

Сам Пилли умер за год до смерти любимого питомца.

Как ранее сообщал News.ru, в Перми умер кот — звезда Интернета. Пользователи Сети знали Маркиза по нику NONONONO Cat. Хозяином звёздного кота оказался пермский таксист Андрей, в машину которого сел репортёр. В пути Андрей рассказал о своём питомце Маркизе, который семь лет назад стал популярен на YouTube. В подтверждение своих слов он предоставил фото кота в домашней обстановке.

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