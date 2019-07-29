https://static.news.ru/photo/48bbbd50-b1c4-11e9-9208-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Chaser the Border Collie/Facebook

Собака породы бордер-колли по кличке Чейзер, которую называли самым умным псом в мире, умерла в США.

Чейзер скончалась от естественных причин 23 июля в возрасте 15 лет. Самой умной её стали называть после того, как хозяин Джон Пилли разработал уникальную методику дрессировки, благодаря которой собака могла понимать более тысячи слов, пишет The Independent .

Сам Пилли умер за год до смерти любимого питомца.

Как ранее сообщал News.ru, в Перми умер кот — звезда Интернета. Пользователи Сети знали Маркиза по нику NONONONO Cat. Хозяином звёздного кота оказался пермский таксист Андрей, в машину которого сел репортёр. В пути Андрей рассказал о своём питомце Маркизе, который семь лет назад стал популярен на YouTube. В подтверждение своих слов он предоставил фото кота в домашней обстановке.