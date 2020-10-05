CNN: Трамп первым в мире лечился комбинацией трёх лекарств от коронавируса

https://static.news.ru/photo/7e1af8ae-0771-11eb-880a-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Ken Cedeno/Consolidated News Photos/Global Look Press

Профессор Университета Джорджа Вашингтона Джонатан Рейнер заявил, что при лечении президента США Дональда Трампа применялась комбинация трёх препаратов. По его словам, хозяин Белого дома может быть «единственным пациентом на планете», который лечился одновременно «Ремдесивиром», «Дексаметазоном» и коктейлем из антител.

Единственный вывод, который можно сделать из этой тройной терапии, состоит в том, что врачи президента считают, что он находится в серьёзной опасности, — отметил Рейнер в интервью телеканалу CNN.

Отмечается, что американский медицинский регулятор FDA ещё не одобрил применение противовирусного препарата «Ремдесивир» для лечения коронавируса. Для Трампа FDA выдал разрешение «для экстренного использования». «Дексаметазон», как правило, не рекомендуется пациентам с коронавирусом, поскольку подавляет иммунную систему.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп покинул военно-морской госпиталь имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона. Там хозяин Белого дома три дня лечился от коронавируса. Вертолёт с американским президентом взлетел с лужайки около госпиталя и направился на юг, к Белому дому. Трамп намерен продолжить лечение на дому.