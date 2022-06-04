CNN: США, ЕС и Британия обсуждали урегулирование на Украине без Киева CNN: представители США, ЕС и Британии обсуждают судьбу Украины без Киева

Фото: Pavlo_bagmutukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев, Украина

Телеканал CNN заявил, что представители властей США, Евросоюза и Великобритании в последние недели регулярно встречались для обсуждения параметров возможного перемирия на Украине. При этом киевские власти к данным дискуссиям не привлекались, утверждают многочисленные источники телеканала.

Украина напрямую не вовлечена в эти дискуссии, несмотря на обещание США «ничего об Украине без Украины», — утверждают в CNN.

Собеседники телеканала уточнили, что союзники отдали предпочтение «итальянскому плану». Он предполагает нейтралитет Украины в обмен на гарантии безопасности, а также начало переговоров Москвы и Киева о будущем Крыма и Донбасса.

Не называя чиновников с Запада по именам, телеканал со ссылкой на них уверяет, что обеспокоенность у союзников вызывает возможное затягивание кризиса на Украине «на годы».

Ранее стало известно, что итальянский социолог Алессандро Орсини заявил: страны Запада нарушили обещание отправить на Украину войска НАТО при вооружённом конфликте. Такое решение является «ударом ножом в спину», отметил он. Орсини также выразил опасения, что Украину «бросят и во второй раз».