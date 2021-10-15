CNN обвинил Путина в сексизме по отношению к американской журналистке

Американский телеканал CNN обвинил российского президента Владимира Путина в сексизме за свои слова в адрес журналистки CNBC Хедли Гэмбл. В ходе своего выступления на международном форуме «Российская энергетическая неделя» Путин назвал Гэмбл «красивой женщиной, которая слышит одно, а говорит совсем другое».

Всё дело в том, что американская журналистка продолжала задавать один и тот же вопрос про поставки российского газа в Европу. Несмотря на исчерпывающий ответ российского лидера, Гэмбл назвала действия России шантажом. При этом американская журналистка после инцидента опубликовала на своей странице в Instagram пост, где она держит свежий номер газеты «Коммерсант» с её фотографией на обложке.

Она подписала свой пост фразой: «Мой лучший ракурс». Она также добавила хэштег #феминизм. Большинство подписчиков Гэмбл отметили красоту журналистки на сцене и восхитились тем, что президент России назвал её красивой.

Ранее сенатор Алексей Пушков назвал журналистку CNBC, которая задавала вопросы президенту России Владимиру Путину на Российской энергетической неделе, некомпетентной и поверхностной. По словам политика, в ходе беседы стало понятно, что цель журналистки была не дискуссия, а пропагандистские выпады. Об этом Пушков написал в своём Telegram-канале.