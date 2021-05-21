«Циничные люди»: на Украине оценили реакцию Европы на обиды Зеленского

https://static.news.ru/photo/b89b2292-ba90-11eb-b66b-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Sergey Starostenko/XinHua/Global Look Press

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что в Европе цинично относятся к словам президента Владимира Зеленского. В эфире телеканала «Наш» он отметил, что глава государства обижается из-за недостаточного уровня поддержки в конфликте с Россией.

Зеленский в ходе недавней пресс-конференции рассказал, что ждёт более явной поддержки от президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Он рассчитывал на совсем другой уровень поддержки — хотя бы времён Петра Порошенко, а этого уровня поддержки нет. И из-за этого он должен быть более осторожным и сдержанным в отношении той же России сегодня. А там [в Европе] его слова воспринимают не эмоционально, а рационально, считают непрофессионализмом в политике. Это очень циничные люди, — подчеркнул Бортник.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Киеве высказал опасения по поводу возможного снятия американских санкций с проекта газопровода «Северный поток — 2». Политик заявил, что встреча между лидерами России и США необходима, но есть вероятность, что президенты поднимут темы, которые не будут согласованы с украинской стороной.