Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Киев, где 31 января проведёт встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Хотя целью поездки заявлено обсуждение вопросов безопасности, очевидно, будут затронуты и другие проблемы. Приезд Помпео важен и для Вашингтона, и для Киева, а от того, как пройдёт этот визит, во многом будет зависеть дальнейшее развитие двусторонних отношений.

Глава американской дипломатии намерен в Киеве побеседовать не только с Зеленским, но также с главой украинского МИД и с министром обороны, — «чтобы подчеркнуть поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины», отмечается в официальном сообщении Госдепартамента. Кроме того, Помпео примет участие в церемонии возложения венков на Михайловской площади — в память о погибших в Донбассе, — и встретится с лидерами религиозного, гражданского общества и деловых кругов. Но помимо участия в протокольных мероприятиях и дежурных заявление о суверенитете у американского госсекретаря есть и другие, серьёзные задачи.

Украинское направление для Белого дома за последние месяцы стало одним из приоритетных — не только на фоне противостояния Киева и Москвы, но и в контексте внутриполитических процессов, протекающих в США. В американском Сенате продолжаются слушания по делу о возможном импичменте президента Дональда Трампа, и Зеленский теоретически может оказать значительное влияние на его положение.

Майк Помпео Michael Reynolds/CNP/AdMedia/Global Look Press

Противники Трампа вменяют ему в вину оказание давления на Украину. По их мнению, президент США чуть ли не шантажом добивался от Киева завершить начатое украинскими правоохранителями в 2015-м расследование дела в отношении Хантера Байдена. Последний приходится сыном Джо Байдену, бывшему американскому вице-президенту, которого считают наиболее вероятным соперником Трампа на выборах этого года. У украинских властей есть и материалы дела, и возможность либо не предавать их огласке, либо же наоборот — довести расследование до конца. Белый дом заинтересован в компромате на Байдена-младшего, поскольку скандал вокруг него уже серьёзно ударил по репутации бывшего вице-президента и в перспективе может ещё больше пошатнуть его позиции. В то же время, если Киев каким-либо образом подтвердит факт давления Трампа на Зеленского, это может ослабить действующего лидера США, и так уже находящегося под угрозой импичмента. В этой связи, вероятно, одна из целей Помпео в ходе нынешнего визита — «сверить часы» с украинским руководством и убедиться, что неожиданных шагов, противоречащих интересам Белого дома, оно не предпримет.

Подобная ситуация объективно усиливает позиции Зеленского. В перспективе он может использовать «дело Байдена» как инструмент влияния на власти США — в вопросах расширения экономической и иной помощи Киеву. Впрочем, как полагают авторы издания The Washington Post, главная цель украинского президента состоит в том, чтобы добиться прямых переговоров с Трампом в Вашингтоне.

Ненадежное положение Украины — между российским авторитаризмом и западной демократией — делает для местных политиков внимание Соединенных Штатов критически важным. Встречи и даже фото с американскими высокопоставленными имеют огромное значение. Для Зеленского «Святой Грааль» — встреча в Белом доме, — отмечается в статье.