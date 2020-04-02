Члены правительства Грузии отдали треть зарплат в фонд борьбы с пандемией

https://static.news.ru/photo/c11460c0-7525-11ea-8a78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: GTW/Global Look Press

Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе сообщил о намерениях депутатов. По его словам, каждый из членов правительства и парламентского большинства в течение трёх месяцев будут отправлять треть своей зарплаты в фонд борьбы с коронавирусом.

В знак солидарности в отношении наших сограждан, на основании проходящих в партии консультаций, принято решение, что представители «Грузинской мечты» в парламенте и правительстве Грузии в последующие три месяца будут перечислять треть своей зарплаты в фонд борьбы с коронавирусом, — заявил Кобахидзе.

Он также подчеркнул, что главным инструментом в борьбе с пандемией является сплочённость. Она позволит преодолеть проблему с минимальными потерями и ущербом для здоровья.

В партии не прекращаются дискуссии о том, какой дополнительный вклад мы можем внести в борьбу с этой эпидемией и её последствиями. Убеждён, что и другие члены нашей партии, те, кто трудозанят в публичном или частном секторе и у кого есть доход и возможность, — добавил политик.

NEWS.ru сообщал 30 марта 2020 года, что власти Грузии ввели на территории страны карантин и комендантский час.