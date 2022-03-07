Член украинской делегации Подоляк: есть подвижки по гуманитарным коридорам

Фото: Максим Гучек/БелТА/ТАСС

В Хорватии рассмотрели возможную блокировку собственности жителей России на фоне продолжающейся спецоперации на Украине. Об этом сообщил министр юстиции и государственной администрации Хорватии Иван Маленица, пишет ТАСС. Он добавил, что результаты беседы представителей ведомства станут известны в скором будущем.

В настоящий момент в Министерстве иностранных и европейских дел проводится встреча, на которой присутствуют представители Министерства юстиции и госадминистрации, поэтому в соответствии с нормами, принятыми на общеевропейском уровне, рассматривается возможность...