Член украинской делегации Подоляк: есть подвижки по гуманитарным коридорам
Никита Чайка
Никита Чайка
21:54, 07 марта 2022
Российско-украинские переговоры в БелоруссииФото: Максим Гучек/БелТА/ТАСС
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По результатам третьего раунда российско-украинских переговоров обе стороны смогли добиться положительных сдвигов касательно вопроса логистики гуманитарных коридоров, заявил советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, сообщает ТАСС. Однако встреча делегаций не принесла результатов, способных улучшить ситуацию в части урегулирования. Он добавил, что стороны будут продолжать диалог.
По базовому политическому блоку урегулирования совместно с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации будут продолжены. На сегодня результатов, которые существенно улучшают ситуацию, пока нет,— сказал Подоляк.
Он отметил, что по результатам встречи появились «небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров», что поможет населению страны.
Мы получили некоторые позитивные результаты с точки зрения логистики гуманитарных коридоров, будут внесены изменения в них, и получим более эффективную помощь людям, — рассказал он в видеообращении.
Переговоры российской и украинской делегации состоялись 7 марта в Белоруссии.
В состав российской делегации вошли помощник президента Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин, посол России в Белоруссии Борис Грызлов и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
С украинской стороны на переговорах присутствовали советник главы офиса президента Михаил Подоляк, руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, а также министр обороны Алексей Резников.