Читатели британской газеты Daily Mail делятся мнением относительно заявления замглавы МИД России Сергея Рябкова об угрозе повторения Карибского кризиса. Большинство пользователей возложили вину за происходящее на США, заявив, что президент РФ Владимир Путин «не требует от НАТО ничего сверх действующего соглашения», а причиной Карибского кризиса стало размещение американских ракет в Турции.

Россия не хочет вторгаться на Украину, но США просто мечтают, чтобы Россия так и сделала, — отметил пользователь BowDownAndKissDeRing.

Другие читатели отмечают, что Запад не хочет воевать и не готов к долгосрочному планированию, а общество связано по рукам и ногам новыми идеологическими догмами. По их словам, движение НАТО на восток привело к тому, что Запад упустил возможность впустить Россию в своё общество. США же лепят из России пугало, чтобы держать в страхе Европу, полагают комментаторы.

Логика Путина как раз ясна: он не хочет чужих ракет у себя на пороге. США бы такого тоже не допустили, поменяйся они вдруг местами, — отмечает пользователь Johnnyd.

Ранее военный аналитик Ярослав Штефец заявил, что Запад испробовал все средства, чтобы унизить Россию, однако это ни к чему не привело. Теперь же он идёт на невиданный со времён Карибского кризиса риск войны. По его словам, одним из своих недавних заявлений по поводу усиления НАТО рядом с российской границей президент Владимир Путин ясно дал понять, что его страну загнали в угол.

Штефец добавил, что в связи с этим РФ не может просто так сидеть и наблюдать за действиями США и их союзников, которые уже нарушили всевозможные международные договорённости, а также ввели ряд экономических санкций против Москвы и обвинили в нарушении прав человека.