Число жертв взрыва в афганской мечети увеличилось до 150

Количество погибших в результате взрыва в шиитской мечети в Афганистане возросло до 150 человек. Ранее было известно о 100 жертвах. Ещё по меньшей мере 200 человек получили ранения различной степени тяжести, сообщает издание «Эттелаат-е руз».

Отмечается, что среди погибших и раненых много детей им подростков.

Ответственность за взрыв взяла на себя группировка «Исламское государство в Хорасане», являющаяся ответвлением запрещённой в России экстремистской организации ИГ. Представители движения «Талибан» (запрещено в РФ), захватившего власть в стране, пообещали найти причастных к произошедшему.

Взрыв в мечети Сеид-Абад в провинции Кундуз произошёл 8 октября. Бомбу в действие привёл террорист-смертник.

Теракт стал третьим нападением на религиозное сооружение в Афганистане за неполные семь дней. До этого прогремел взрыв у мечети Идхаг, где проходила церемония прощания с матерью представителя «Талибана» Забихуллы Муджахида. В результате погибли 12 человек. Позднее было совершено нападение на религиозную школу в провинции Хост. Там жертвами взрыва стали семь человек.